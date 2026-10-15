[VIDEO] Mirá cómo una cantante paraguaya presentó su trabajo al grupo Frontera La cantante Mily Brítez se encuentra de visita por la ciudad de Buenos Aires, en curepilandia, donde pudo compartir una charla con los integrantes del grupo Frontera de México, que fue aprovechado al máximo por nuestra compatriota para presentarles un material suyo.

“Yo le sigo al grupo Frontera desde sus inicios en el 2022, y gracias a ellos yo pude rehacer mi carrera después de haberme quedado sin voz, yo había grabado el tema de ellos “Que vuelvas”, que llegó a tener más de 6 millones de reproducciones y ahí me empezaron a contratar de nuevo”, dijo Mily a Crónica.

La cantante no pudo reunirse con ellos cuando vinieron a Paraguay, “ellos a la única persona que siguen de Paraguay es mí. yo estaba en contacto con ellos y les dije que iba a manejar 1300 km para ir a poder verles en Buenos Aires y vine hasta acá para poder reunirme con ellos”, tiró la artista.

“Me dejaron entrar junto a ellos y les hice escuchar la música que yo tenía preparado para ellos y les dije: ‘nosotros alguna vez vamos a grabar juntos’, vamos a grabar una canción y y me dijeron, Vamos a escuchar trajiste’.

Por cuestiones de seguridad de los mexicanos, no dejan que nadie meta ni un solo celular para hablar con los artistas pero no “contaban con la astucia” de la paraguayita, quien se las ingenió para meter su celu.

“Yo tenía mi teléfono dentro de la bota...jajaja...porque para pasar junto a ellos no se puede meter el celular y era todo o nada, de una agarré saqué el teléfono de la bota y ellos con toda la humildad del mundo me prestaron atención de inicio a final de la música y les encantó la canción. Luego posteé el video y ahora miles y millones de comentarios de todos nuestros compatriotas paraguayos tratando de acelerar esa colaboración ese featuring”, comentó la cantante, matandose de risa por su picardía.

Mily está feliz por la repercución que está teniendo el video, “en menos de medio día, ya tiene medio millón de reproducciones. Todo el mundo quiere y esta esperando la colaboración con el Grupo Frontera”.

Se viene un nuevo material musical con Ke Lokura

“Hoy voy a grabar un videoclip con el cantante Santiago Cañete, que ahora está en el número uno en YouTube en la Argentina con el grupo Ke Lokura. Y muy pronto va a ser el lanzamiento del nuevo material”, omombe’u finalmente la cantante.