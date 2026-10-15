[VIDEO] “Te amo papá” y el abrazo en el fútbol paraguayo que emocionó al rollo

En un partido complicado, Sol de América logró pasar a la siguiente ronda de la Copa Paraguay dejando atrás a Tembetary. El pelotero Marcos Gaona fue elegido la figura del encuentro y protagonizó un emocionante momento..
Mientras estaba dando una nota para la televisión, se acercó su padre a felicitarlo, y sin pensarlo se dieron un abrazo, lo que emocionó al pelotero y hasta dejó derramar algunas lágrimas.
“Te amo papá” fue lo primero que le dijo Marcos al ver a su padre José a quien le dio un beso en la frente.
“Quiero también mandar un saludo a mi mamá quien ayer estuvo de cumpleaños y esta victoria es para ella” agregó el pelotero, quien ahora esperará a Cerro Porteño para un nuevo encuentro de la Copa Paraguay.
🥹TE AMO PAPÁ 🔝👨👩👧Marcos Gaona fue la figura en la victoria de Sol de América sobre Tembetary y mientras hablaba frente a la cámara de Tigo Sports apareció su papá y se vivió un momento muy emotivo. El futbolista del Danzarín también recordó con cariño a su mamá. #CopaParaguayAPF https://t.co/fOvXjfxI1l— Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 15, 2026