[VIDEO] “Te amo papá” y el abrazo en el fútbol paraguayo que emocionó al rollo En un partido complicado, Sol de América logró pasar a la siguiente ronda de la Copa Paraguay dejando atrás a Tembetary. El pelotero Marcos Gaona fue…

En un partido complicado, Sol de América logró pasar a la siguiente ronda de la Copa Paraguay dejando atrás a Tembetary. El pelotero Marcos Gaona fue elegido la figura del encuentro y protagonizó un emocionante momento..

Mientras estaba dando una nota para la televisión, se acercó su padre a felicitarlo, y sin pensarlo se dieron un abrazo, lo que emocionó al pelotero y hasta dejó derramar algunas lágrimas.

“Te amo papá” fue lo primero que le dijo Marcos al ver a su padre José a quien le dio un beso en la frente.

“Quiero también mandar un saludo a mi mamá quien ayer estuvo de cumpleaños y esta victoria es para ella” agregó el pelotero, quien ahora esperará a Cerro Porteño para un nuevo encuentro de la Copa Paraguay.