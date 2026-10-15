[VIDEO] ¿Ya vieron la versión paraguaya de “Fantasma del amor”? El Michi, perfil en el Instagram que utiliza los inteligencia artificial para crear contenidos, lo volvió a hacer. Enloqueció a loperro con un video …

El Michi, perfil en el Instagram que utiliza los inteligencia artificial para crear contenidos, lo volvió a hacer. Enloqueció a loperro con un video donde los protagonistas principales son Pope Spinzi y Francesco “Masivo” Canata. En el material los arrieros hacen una escena de la película “Fantasma del amor”.

Los famosos aparecen a las risitas, cariñitos y cosquillitas, sentados uno al lado del otro, moldeando el barro como ocurrió en la ficción de yanquilandia de fondo se escucha la melodía de la romántica canción que hizo llorar a todos con esa película.

El rollo empezó a tirar sus comentarios, “dejen de joder a la gente, eso no es IA”, “le hizo cosquillitas”, las reacciones fueron mas de rizas y troce que cualquier otra cosa.