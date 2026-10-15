[VIDEO] “Yo no tengo club”, dijo el pelotero El pelotero Tito Torres charló cómodamente con Pelu Rubin en La Tribu AM y dejó en claro que no es fanático de algún club, aunque reconoció que en su…

El pelotero Tito Torres charló cómodamente con Pelu Rubin en La Tribu AM y dejó en claro que no es fanático de algún club, aunque reconoció que en sus pasos por las inferiores de Cerro Porteño fue muy feliz ndaje. “Yo no tengo club. Nunca fui liberteño, nunca fui cerrista, nunca fui olimpista, yo quería jugar al futbol”, confesó.

“Hice la escuela de fútbol y las inferiores en Cerro; estuve 13 años en Cerro, fui muy feliz y crecí prácticamente ahí. Después pasé a Olimpia, y luego me fui a Luque: me encantó Luque y también fui feliz en Luque”, he´i Tito quien anunció avei que en cualquier momento está para despedirse del chute.