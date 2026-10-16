A lo ymaite, doña Teresa realizó la producción de fotos por sus 107 años ¡107 años de vida, historias y recuerdos que valen oro! Doña Teresa Ávalos viuda de Sanabria, querida pobladora de Coronel Oviedo, celebró un año más…

¡107 años de vida, historias y recuerdos que valen oro! Doña Teresa Ávalos viuda de Sanabria, querida pobladora de Coronel Oviedo, celebró un año más de vida, fiel a las lindas costumbres de antes y con una infaltable fogata que le puso ese toque especial a una fecha inolvidable.

Nacida el 15 de octubre de 1919, doña Teresa llegó a sus 107 años convertida en un verdadero tesoro familiar. Una mujer que vio pasar generaciones, vivió incontables momentos y fue testigo de cómo el mundo fue cambiando, pero sin perder de vista lo que realmente importa: el cariño de los suyos, la tranquilidad del hogar y la bendición de cada nuevo amanecer.

Es madre de una hija, abuela de tres nietas, bisabuela de seis bisnietos y tatarabuela de dos tataranietos. ¡Cuatro generaciones que tienen la dicha de compartir la vida con esta abuela centenaria!

Y como no podía ser de otra manera, la celebración tuvo ese saborcito a las tradiciones de antaño. Sus familiares compartieron tiernas imágenes de doña Teresa junto a una fogata, una escena que evoca aquellas noches de antes, cuando el calor del fuego reunía a la familia y las historias pasaban de boca en boca.

Otra hermosa tradición que se mantiene viva es el regalo que cada año le hace el reconocido fotógrafo ovetense Cristian Mendoza, quien le dedica una sesión de fotos para inmortalizar este día tan especial. Un gesto lleno de cariño que permite guardar para siempre los recuerdos de una vida extraordinaria.