Alderete de arranque en la victoria del Sunderland El referente de la defensa paraguaya estuvo de titular en la difícil victoria de su equipo en la Europa League.

El central de la Albirroja, Omar Alderete, estuvo de arranque en el juego del Sunderland este pasado jueves ante el Torreense de Portugal, partido en el que el club que milita en la Premier League venció de manera bastante trabajosa por 1-2 y jugando de visitante. Esto es una buena noticia para el paraguayo ya que no fue tenido en cuenta en los pasados partidos.

El triunfo le otorgó al Sunderland tres puntos considerados de oro dentro de la fase de grupos de la Europa League, y además confirma que Alderete sigue en la consideración del entrenador Regis Le Bris, liderando la zaga del conjunto inglés para sostener el resultado en un durísimo encuentro que se resolvió de forma dramática en el descuento.

El ex-Cerro Porteño y Valencia aportó solidez por alto y sobriedad para salir jugando desde el fondo. Registró un destacado rendimiento individual con 52 pases precisos y tres despejes clave en el área, además de proyectarse al ataque en la pelota parada, donde llegó a buscar el arco rival con dos remates.