Alliana ya empieza a buscar a su compañero de fórmula para el 2028 El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, iniciará el lunes una encuesta para definir quién lo acompañará como candidato a vicepresidente en …

Pedro Alliana anunció que iniciará una encuesta para definir a su compañero de fórmula.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, iniciará el lunes una encuesta para definir quién lo acompañará como candidato a vicepresidente en la chapa presidencial para las elecciones generales de 2028. El objetivo es tomar una decisión antes del 24 de noviembre, según anunció.

Entre los nombres que se barajan figuran Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio (MIC); Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados; y César Sosa, gobernador de Guairá. La medición permitirá evaluar las opciones antes de anunciar al compañero de fórmula.

Alliana niega persecución política y disputa con Baruja

En otro momento, Alliana afirmó que no existe persecución política. También señaló que conversó recientemente con el ministro Juan Carlos Baruja, a quien considera un compañero, y descartó que ambos estén enfrentados por la conformación de la chapa presidencial.

El vicepresidente sostuvo que mantiene una relación de compañerismo con Baruja y negó que exista una disputa entre ambos.