¡Amenaza de tiroteo y masacre en la UNA! Llegó un correo electrónico a las máximas autoridades.

Un aterrador e insólito correo electrónico encendió todas las alarmas de pánico en la Universidad Nacional de Asunción. Un anónimo amenazó con perpetrar un ataque armado a balazos y detonar explosivos en las facultades.

El misterioso y macabro mensaje llegó directo a varias dependencias y autoridades de la casa de estudios. Ante el feroz susto, el presi del CEDUNA, Nicolás Granado, pidió a los alumnos no pisar la institución.

La alerta abarca preventivamente a los estudiantes de los turnos mañana, tarde y noche de la carrera de Derecho. Por su parte, las autoridades de la FENOB ordenaron la evacuación inmediata de todita su sede Central.

Las clases y actividades presenciales quedaron completamente suspendidas durante toda la jornada de este viernes. Alumnos, docentes y funcionarios rajaron asustados del predio universitario para resguardar sus vidas.

Agentes policiales y expertos en explosivos ya están movilizados en el sitio para verificar las instalaciones. La perrada estudiantil quedó recontra con el Jesús en la boca mientras investigan al autor del correo.