Buscan a la reina de la cerveza ¿Qué requisitos tiene que reunir? Kaos Bar busca a la reina de la cerveza. Mañana, en Capiatá conocerán a la mera mera del trago guazú, laschi que más aguante tengan con el fondo blan…

Kaos Bar busca a la reina de la cerveza. Mañana, en Capiatá conocerán a la mera mera del trago guazú, laschi que más aguante tengan con el fondo blanco tienen mayores chances de ganar. Todo este guyryry se realiza para celebrar el Oktober Fest. Romina Mendoza es la dueño del boliche capiateño y contó que ya están anotadas cerca de 20 participantes, quienes quieran demostrar el aguante que tienen en el arte de beber pueden inscribirse y participar de forma gratuita.

“Quisimos dar espacio a las mujeres y que aparte de que les gusten tomar puedan ganarse un premio por ser trago guazú. En esta fiesta el propósito es mostrar también que las mujeres también son ka´´u”, he´i entre risas la cuerona.

Más adelante invitó a loperro a sumarse a esta actividad, “siempre quisimos hacer y como estamos en el mes del Oktoberfest decidimos hacer el concurso que sea femenino ya que siempre los hombres son más borrachitos. Estaría lindo que se acerquen las chicas y le traigan a sus chulis”, tiró Romi.