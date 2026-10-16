¿Chau al trabajo los sábado? Proponen una semana laboral de 5 días ¿Te imaginás que por fin llega el viernes y sabes que ya no tenés que levantarte temprano el sábado para ir a trabajar? Esta posibilidad abre el deba…

¿Te imaginás que por fin llega el viernes y sabes que ya no tenés que levantarte temprano el sábado para ir a trabajar? Esta posibilidad abre el debate en Paraguay, donde un especialista considera que reducir la semana laboral de seis a cinco días podría ser una alternativa más realista que recortar las horas de trabajo por jornada.

El abogado laboralista Eduardo Pérez Avid habló sobre la posibilidad de avanzar hacia un sistema que permita a los trabajadores tener libres los sábados y domingos, una modalidad que daría más tiempo para descansar, compartir con la familia y disfrutar de la vida fuera del trabajo.

El profesional he’i que no se trata simplemente de trabajar menos, sino de encontrar un equilibrio entre la productividad y el bienestar de las personas.

“Todo es posible; hay que ver nada más la forma y el tiempo de aplicación para ir reduciendo la jornada laboral, como ocurrió en casi todos los países. El tiempo de trabajo va de la mano con la productividad que se busca dentro de una sociedad obsesionada por el trabajo. Pero también afecta cuestiones puntuales del ser humano como el tiempo: si uno no dispone de tiempo, no tiene la libertad de hacer lo que desea o compartir con la familia”, dijo a la Tribu 650 AM.

Pérez puso como referencia el modelo de Brasil, donde se busca reorganizar la semana laboral para pasar de seis a cinco días de trabajo. Según explicó, esta fórmula podría adaptarse mejor a la realidad paraguaya que una reducción de las horas diarias.

Pero no todo es tan sencillo. El especialista recordó que en Paraguay una gran parte de los empleadores son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que podrían tener dificultades para adaptarse a nuevos horarios sin afectar sus actividades. A esto se suma otro problema: la informalidad laboral.

De acuerdo con los datos mencionados del Instituto Nacional de Estadística (INE), la formalización del empleo ronda el 40 %, una realidad que complica la aplicación de cambios para todos los trabajadores. Por eso, antes de pensar en un fin de semana libre para todos, será necesario analizar cómo implementar la medida sin perjudicar a las empresas ni a los empleados ndaje.