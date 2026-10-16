Colocó ataúdes frente a la muni de Encarnación para exigir que le paguen 153 millones ¡Ni los muertos descansan con las deudas! Un empresario funerario armó una llamativa protesta frente a la Muni de Encarnación, colocando varios ataúd…

¡Ni los muertos descansan con las deudas! Un empresario funerario armó una llamativa protesta frente a la Muni de Encarnación, colocando varios ataúdes para reclamar el pago de G. 153 millones que, según denunció, la Comuna le debe desde la pandemia.

Jorge Argüello, propietario de la funeraria, aseguró que su empresa atendió unos 80 casos de fallecidos, proveyendo ataúdes y servicios de sepelio por pedido municipal. Sin embargo, pasaron seis años y la plata sigue sin aparecer.

Preocupado porque la actual administración se va dentro de un mes, exigió que le paguen antes del cambio de autoridades. Finalmente, retiró los ataúdes luego de que surgiera la posibilidad de que la Policía Municipal los sacara del lugar.

Mientras tanto, funcionarios municipales también protestaron para exigir el pago de sus salarios.