Desmantelaron laboratorio de drogas

Agentes de la SENAD desmantelaron un laboratorio de droguita y medicamentos clandestinos en Ciudad del Este. Un allanamiento de película en el barrio María Auxiliadora permitió la captura de un proveedor mayorista.

Los agentes especiales sacaron de circulación un total de 5.170 dosis de cocaína listas para la venta. En el sitio incautaron 2,585 kilos de polvo blanco y otro kilo largo de sustancias usadas para estirar la carga.

Hallaron además una prensa hidráulica con moldes metálicos y cuatro balanzas para preparar los paquetes. El procedimiento permitió descubrir un importante lote de ampollas inyectables para adelgazar tipo tirzepatida.

Sospechan que la banda usaba la misma red logística para traficar drogas y hacer contrabando al Brasil. El operativo contó con la coordinación del Ministerio Público bajo la dirección del fiscal Luis Fernando Escobar.

Las autoridades investigarás el origen, la autenticidad y el peligroso estado sanitario de los remedios. La perrada quedó sorprendida por el combo de mercadería prohibida que escondía el arriero en su guarida.