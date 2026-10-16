Diputados crean comisión para acompañar a familias golpeadas por las inundaciones La Cámara de Diputados decidió ponerse las pilas ante la situación que están atravesando numerosas familias por culpa de las inundaciones y aprobó la…

Diputados crearon una comisión especial para vichear el tema de los damnificados por el efecto de El Niño.

La Cámara de Diputados decidió ponerse las pilas ante la situación que están atravesando numerosas familias por culpa de las inundaciones y aprobó la creación de una comisión especial para seguir de cerca las medidas que impulsa el Gobierno frente a los efectos del fenómeno climático El Niño.

La propuesta fue presentada por el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, y recibió el visto bueno de la mayoría de los legisladores durante una sesión extraordinaria realizada este viernes.

La misión es acompañar los trabajos que se están llevando adelante, controlar cómo avanzan las acciones de asistencia y protección y buscar alternativas para que la ayuda llegue a las familias que están pasando momentos difíciles a raíz de la crecida de los ríos y las inundaciones.

La comisión especial estará integrada por nueve diputados de los departamentos afectados por el fenómeno climático. Sus integrantes tendrán la tarea de analizar los riesgos, seguir de cerca las medidas preventivas y de asistencia, además de plantear propuestas para mejorar la respuesta de las instituciones encargadas de atender la emergencia.

Pero el trabajo no se limitará solamente a mirar qué se está haciendo. También deberán estudiar datos científicos y técnicos para identificar las zonas más vulnerables y evaluar los daños que podrían registrarse en viviendas, centros de salud, cultivos, caminos, servicios públicos y el medioambiente.