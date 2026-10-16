Doñita purea a sus peques, los bosteros más fanáticos “Lo más importante de mi vida, Mis dos bebés”, escribió Gabriela Miskinich y pureó a sus dos hijos con el capo del chute Ángel Romero. Ambos mita´i a…

“Lo más importante de mi vida, Mis dos bebés”, escribió Gabriela Miskinich y pureó a sus dos hijos con el capo del chute Ángel Romero. Ambos mita´i aparecieron con la casaca del xeneize, así alientan al pelotero que viene de perder el partido de ida de la semifinal contra el Vasco da Gama en la Bombonera, por la Copa Sudamericana.

Lo cierto es que el papi orgulloso comentó la publicación de su doña, “les amo”. El rollo de ashá se sumó avei a las reacciones y dijeron, “los bosteros más lindos”, por los pequeños. Con los “romeritos”, de la casa se aplica la frase que como fotocopia se parecen con el padre. ¡Ndi barbaro el parecido!