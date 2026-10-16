El emotivo reencuentro entre Hugo Javier y su mamá Durante su delicada internación, tras sufrir complicaciones de salud que motivaron su traslado desde la penitenciaría, el propio Hugo Javier había ma…

Durante su delicada internación, tras sufrir complicaciones de salud que motivaron su traslado desde la penitenciaría, el propio Hugo Javier había manifestado repetidamente a los médicos y al juez de ejecución su profundo deseo de volver a ver y estar cerca de su madre de 82 años.

Pidió cumplir su condena en la chipería en Emboscada para que su madre pueda visitarlo.

Y es lo que sucedió. Luego de dejar el hospital de Itauguá el 14 de octubre, ya se dio el reencuentro entre el exgobernador y su querida madre. Las imágenes recorren las redes sociales donde la gente llena de comentarios buena onda sobre lo que significa el abrazo de una madre para reconfortarte.

Fue el pedido que había hecho desde un principio, estar cerca de su madre de 82 años.