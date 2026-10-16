El Tiburón volverá a morder en el Ciclón Roberto Torres regresa a Cerro Porteño para cumplir un puesto clave en la estructura de la institución.

Roberto “el Tiburón” Torres vuelve a Cerro Porteño luego de 11 años para ocupar el cargo de nuevo coordinador deportivo del Club, recordando que el DT fue campeón con el Ciclón en 2015, más específicamente del Torneo Apertura de aquel año.

Describiendo cuáles serán sus funciones, el Tiburón dijo al programa Fútbol a lo Grande: “Gracias a Dios, tengo esa bendición de volver a mi casa como coordinador deportivo. Ayer cerramos con el presidente y hoy estamos trabajando. Después de 11 años estoy volviendo, estoy muy contento y feliz de volver acá”.

Roberto Torres aseguró además: “Tengo la capacidad, no te digo por conocimiento, sino por perseverancia y dedicación. Puedo cumplir con esta función de ayudar a muchos chicos de las formativas que van a llegar a la institución, darle seguimiento a jugadores que están a préstamo, los de la reserva. Hay mucho trabajo”.

Detalló que su función principal será un nexo deportivo entre la primera división y la cantera, nutrir las necesidades que tenga el plantel y sacar mejor partido a las divisiones formativas.