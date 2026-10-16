Estudiantes y Flamengo dejaron todo para la revancha Los pinchas y los cariocas no se sacaron ventajas en La Plata durante el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores.

Estudiantes de la Plata y Flamengo disputaron en la noche de este pasado jueves el partido de ida por las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores, esto en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, ubicado en la capital de la provincia de Buenas Aires, Argentina. Ambos empataron sin goles y dejaron todo para la revancha de la próxima semana.

Esta se disputará en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, y si bien en los papeles el mengao podría ser el favorito, debido a su posición actual en el Brasilerao y el poderío de los clubes brasileños en los últimos años, lo cierto es que los pincharratas ya sorprendieron en cuartos eliminando a Corinthians de visitante durante el partido de vuelta en Sao Paulo.

El pitazo final del árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez dejó a Estudiantes y Flamengo en paridad para el partido de vuelta en Río de Janeiro, en una llave que tendrá como rival en la final al vencedor del cruce de brasileños entre Palmeiras y Fluminense. El ‘Verdao’ sacó ventaja al ganar al ‘Flu’ por 1-2 en el Estadio Maracaná.