Filizzola sigue haciéndole “chúmbale” a la Justicia En una jugada estratégica para seguir dilatando el proceso y lograr en algún momento la prescripción de la causa, el senador Rafael Filizzola apeló d…

En una jugada estratégica para seguir dilatando el proceso y lograr en algún momento la prescripción de la causa, el senador Rafael Filizzola apeló de nuevo a una “chicana”. Tras lograr suspender la audiencia preliminar el pasado miércoles, por la superposición que se dio con la sesión del Senado, ahora se dio el pedido de recusación del juez que entiende en la causa.

El abogado Guillermo Duarte, representante del legislador, indicó que la defensa también aguarda una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre la acción de inconstitucionalidad que planteó contra el fallo del Tribunal de Apelación, el cual anuló la resolución del juez Yoan Paul López, que ordenó el 6 de mayo de 2025 la prescripción de la causa y el sobreseimiento de Filizzola.

A la salida del juzgado, el pasado miércoles Filizzola criticó al Tribunal de Apelaciones y calificó de prevaricato la revocatoria que se dio en su caso e indicó que este tipo de resoluciones para la Corte es nula. El Tribunal de Segunda Instancia no tuvo en cuenta que el Ministerio Público también recusó a varios ministros de la Corte, señaló.

“¿Qué es lo que pretenden? ¿Tenerme procesado indefinidamente?”, preguntó Filizzola. Los periodistas le indicaron que él ya presentó muchos incidentes en esta causa y al respecto contestó que la Fiscalía también lo hizo.

La Cámara estuvo integrada por Paublino Escobar, Jesús Riera Manzoni y Adriana Giagni, que integró esta sala por inhibición de Camilo Torres, que manifestó su amistad con Filizzola. Este tribunal ordenó que se haga de nuevo la audiencia preliminar a Filizzola, entre otras cosas, basándose en los “plazos muertos” o sea, se resta el tiempo de incidentes planteados por la defensa; por lo tanto, el caso no prescribe, como había sentenciado el juez López.