Hinchas del Junior le “redecoraron” el auto a Guille Paiva Seguidores del equipo colombiano de Barranquilla están tan enojados con el rendimiento suyo y del plantel que dejaron pintadas en el auto del jugador paraguayo.

El Junior de Barranquilla de Guillermo Paiva se encuentra pasando por un momento bastante complicado, ya que se ha quedado prácticamente fuera de la lucha por el campeonato colombiano y su rendimiento no ha estado convenciendo a sus hinchas, los cuales tomaron una decisión bastante fuerte para hacer saber su descontento.

Estos decidieron dejar pintadas en los autos de dos jugadores con los que al parecer están bastante disconformes, siendo estos Jesús Rivas y el paraguayo ex Olimpia, Guillermo Paiva. Una de los mensajes que dejaron en los rodados rezaba “Ponga Huevo”, mientras otro, dejado en la entrada del club, decía “en Junior se juega a muerte”.

Debido a la situación crítica, se espera que en las próximas semanas Junior confirme la salida de varios jugadores, figurando Guillermo Paiva entre los primeros que terminaría yéndose a pesar de que su contrato iría hasta 2028.