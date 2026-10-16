Infantino pidió perdón por proyecto de inversión privada en el Mundial El capo de la FIFA hizo un mea culpa luego del polémico proyecto que presentó de abrir la posibilidad a los inversores privados de involucrar su dinero en la Copa del Mundo.

Este pasado jueves, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó una serie de disculpas a los integrantes del Consejo Directivo del organismo rector del fútbol en todo el globo, a raíz de su proyecto de abrir la Copa del Mundo a que los inversores privados puedan meter dinero.

“En primer lugar quiero decir que pedimos disculpas por los errores cometidos en la gestión y la comunicación que han tenido numerosas consecuencias”, aseguró Infantino en un vídeo que se difundió a través de la página web de la FIFA poco después del Consejo celebrado en Zúrich, Suiza.

La revelación por parte de los medios de su proyecto secreto de abrir el Mundial a inversores privados, durante el pasado mes de agosto, desencadenó una oleada de críticas sin precedentes, ya que la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática terminaron pidieron la dimisión de Infantino debido al desacuerdo con la idea.

Más allá del pedido de disculpas, los integrantes del Consejo Directivo no parecieron estar del todo conformes con las explicaciones del presidente, e incluso hablaron de una gran pérdida de confianza en él.