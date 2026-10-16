La justicia mantiene medidas de protección a favor de una exmodelo ¡Calentito los panchos! La ujier Eva Esther Jara del Juzgado del Distrito de La Recoleta envió una Cédula de Notificación al Anibal Schupp y Freddy V…

¡Calentito los panchos! La ujier Eva Esther Jara del Juzgado del Distrito de La Recoleta envió una Cédula de Notificación al Anibal Schupp y Freddy Vera (El Churero) por la denuncia que había realizado la exmodelo Faby Martínez por “Violencia contra la mujer”, en el 2020.

La resolución dictada ayer 15 de octubre establece: “Ratificar y mantener vigentes medidas de protección otorgadas por providencia de fecha 7 de mayo del 2020, a favor de la señora Maria Fabiola Martínez por el plazo de seis meses, consistentes en:Primero: Prohibir a los denunciados, Luis Aníbal Schupp y Freddy Vera, que de manera directa o indirecta realicen actos de persecución, intimación o acoso y ejercer cualquier tipo de amenaza y por cualquier medio de comunicación en contra de la denunciante, María Fabiola Martínez

Segundo: Prohibir a los denunciados, Luis Aníbal Schupp y Freddy Vera, a realizar entrevistas, publicaciones o dar referencia alguna contra la denunciante, maria fabiola martinez, por cualquier red social o medio de comunicación.

Tercero: ordenar al denunciado, Freddy Vera, conocido en las redes sociales como ‘El Churero’ que retire de todos los perfiles de sus reels sociales, el video de fecha 02 de mayo de 2020, en el cual se refiere la denunciante, María Fabiola Martínez.

En caso del incumplimiento de algunas de las medidas, se van a aplicar las penas previstas por la ley ndaje por desacato judicial.