La triste despedida que le dio un pelotero a su bebecito “Todo tiene su tiempo establecido y hay un tiempo para cada propósito bajo el Cielo. ”Eclesiastes 3:1″ habían compartido hace meses el pelotero olimp…

Lezcano estaba feliz con la llegada de su bebé. Lastimosamente el embarazo no terminó bien.,

“Todo tiene su tiempo establecido y hay un tiempo para cada propósito bajo el Cielo. ”Eclesiastes 3:1″ habían compartido hace meses el pelotero olimpista Rubén Lezcano y su pareja Milagros Báez cuando se enteraron que iban a ser padres.

Pero lastimosamente el embarazo no terminó bien, la pareja sufrió la pérdida de su bebecito que estaba en camino.

“El cielo recibe a nuestro pequeño amor y nosotros nos quedamos con la promesa de nunca olvidarte. Te amamos Papá y Mamá” escribió Lezcano en sus redes, acompañando con una fotografía donde se puede ver parte de la manito de su bebecito.