Buscar
Farándula

La triste despedida que le dio un pelotero a su bebecito

“Todo tiene su tiempo establecido y hay un tiempo para cada propósito bajo el Cielo. ”Eclesiastes 3:1″ habían compartido hace meses el pelotero olimp…

Agregar Crónica en
Lezcano estaba feliz con la llegada de su bebé. Lastimosamente el embarazo no terminó bien.,

“Todo tiene su tiempo establecido y hay un tiempo para cada propósito bajo el Cielo. ”Eclesiastes 3:1″ habían compartido hace meses el pelotero olimpista Rubén Lezcano y su pareja Milagros Báez cuando se enteraron que iban a ser padres.

Pero lastimosamente el embarazo no terminó bien, la pareja sufrió la pérdida de su bebecito que estaba en camino.

“El cielo recibe a nuestro pequeño amor y nosotros nos quedamos con la promesa de nunca olvidarte. Te amamos Papá y Mamá” escribió Lezcano en sus redes, acompañando con una fotografía donde se puede ver parte de la manito de su bebecito.

Unite al canal de CRÓNICA en WhatsApp
TAGSNo hay tags para el artículo.

Últimas noticias