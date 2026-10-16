¿Le darán otra chance a “Itu”? Desde la directiva del Ciclón valoran la actitud con la que tomó Juan Iturbe la decisión de su separación y no se descarta un posible cambio de determinación.

De los cinco futbolistas separados del plantel de Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe fue el único que no se alejó de sus compañeros. “Itu” estuvo presente en Itauguá en la victoria ante Luqueño y también alentó al plantel en el juego por Copa Paraguay frente a San Lorenzo.

Para la directiva del Ciclón este es un gesto que se valora mucho y se tendrá en cuenta a la hora de una decisión final sobre el caso del jugador, según indicó el ingeniero Luis Lavigne, integrante del Departamento de Fútbol de Cerro, en charla con la 1120 AM.

“Fue una decisión que tomamos dentro del equipo con el respaldo de la Comisión Directiva. Fue una decisión institucional, consideramos que era el momento de hacerlo. Creo que el presidente explicó muy bien eso en conferencia de prensa”, explicó de entrada el directivo.

Ante la consulta de si podría haber un levantamiento de sanción para “Itu”, Lavigne indicó que todo pasó muy recientemente, pero que también dejó una luz de esperanza para el jugador.

“Destacar la actitud de ‘Itu’, él solicitó que quería acompañar al plantel. Lo cual indica que tomó bien nuestra decisión. Nosotros vemos como positivo eso, está acompañando y desde su posición está estirando el carro, como lo estamos haciendo todos juntos. valoramos eso. Fue una decisión muy reciente, no estamos cerrados, podríamos evaluarlo más adelante, pero de momento se respeta la decisión que tomamos”, agregó.

“Yo no decidí que se vaya”, tiró Costas

El DT de Cerro Porteño, Gustavo Costas, aclaró que él no tuvo nada que ver con la separación de Juan Manuel Iturbe del plantel. El entrenador explicó en conferencia de prensa que todo fue por decisión de los directivos. “Yo no decidí que Iturbe se vaya, no quería que se vaya. Nosotros queríamos que todos se quedaran porque teníamos dos meses y capaz de verlo, pero bueno, fue una decisión. Eso le tenés que preguntar más al presidente, a los dirigentes”, explicó. En cuanto al plantel, ya comenzó a trabajar pensando en el juego del domingo ante Sportivo Ameliano, con un gran ambiente luego de lo que fue la clasificación a las semifinales de la Copa Paraguay. La buena noticia para el DT es que no sufrió bajas por lesión y desde hoy comenzará a perfilar el equipo.