Mataron a un paraguayo en La Matanza, Argentina Tenía 26 años y recibió 10 balazos.

Momento en que dos de los atacantes salen del lugar.

Un sangriento y feroz ataque con armas de guerra dejó un saldo de dos muertos en La Matanza, Argentina. El paraguayo Adán B. B. (26) fue acribillado de diez balazos, incluyendo un letal impacto en la cabeza.

El tremendo tiroteo oiko en un supuesto narcobúnker ubicado sobre las calles Armonía y Larraya, en González Catán. Cuatro pistoleros enfundados en chalecos antibalas llegaron sobre dos motos y abrieron fuego a mansalva.

Los criminales estaban armados hasta los dientes con pistolas Glock, fusil .223 y hasta una ametralladora FAL. El compatriota intentó escapar del infierno pero uno de los sicarios lo persiguió y lo ejecutó en la calle.

En el sangriento atracón también cayó muerto un argentino de 29 años, quien sería el dueño de la guarida. Otras tres personas de 29, 26 y 22 años sufrieron heridas feísimas y fueron llevadas volando al hospital.

Los sicarios huyeron a toda velocidad con un bolso lleno de drogas tras perpetrar la salvaje ejecución. Los investigadores sostienen que el sangriento ajuste de cuentas está ligado directamente al narcotráfico.