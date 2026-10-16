Ministro de Salud visita hospitales de Cordillera y escucha los reclamos de pacientes Falta de obstetras y bajos salarios de las limpiadoras, entre las quejas que salieron a la luz durante el recorrido.

El ministro de Salud Pública, Isaías Fretes, salió a recorrer hospitales de Cordillera para conocer de cerca la realidad de los servicios sanitarios, escuchar a los pacientes y vichear cuáles son las principales necesidades.

El recorrido arrancó este viernes bien tempranito en el Hospital Distrital de Eusebio Ayala, donde el secretario de Estado inspeccionó las áreas de urgencias, internación, quirófano y otros sectores. Además, se entregaron nuevos equipamientos para el centro asistencial.

Durante la visita, varios pacientes aprovecharon para acercarse al ministro y contarle las dificultades que enfrentan a la hora de buscar atención médica. Una de las principales quejas fue la falta de médicos obstetras, ya que la cantidad de profesionales de esta especialidad no alcanza para cubrir las necesidades del hospital.

En contrapartida, se destacó que el servicio de Pediatría cuenta con una buena cobertura.Pero eso no fue todo. También salió a la luz la situación de las dos únicas funcionarias de limpieza que trabajan en el hospital, quienes denunciaron que cobran apenas 1.100.000 guaraníes al mes.