Ñande reinita juvenil viaja a El Salvador para un concurso de belleza internacional La Miss Teen Petite Américas Paraguay 2026 Giulianna Silva viaja mañana rumbo a El Salvador para competir en el concurso Teen Petite Américas 2026 qu…

La Miss Teen Petite Américas Paraguay 2026 Giulianna Silva viaja mañana rumbo a El Salvador para competir en el concurso Teen Petite Américas 2026 que se desarrollará del 18 al 25 de octubre.

Este concurso de belleza, considerado la décimo séptima edición del certamen juvenil más relevante del continente americano, es producido por la organización de Francisco Cortez y reunirá a representantes juveniles de diversos países del continente.

Durante una semana de actividades, las aspirantes al cetro van a competir en diversos eventos de evaluación, pasarela y labores sociales con miras a obtener la corona continental.