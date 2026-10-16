Olimpia ipochy por el árbitro del partido contra 2 de Mayo El Franjeado expresó su disconformidad con la designación de Blas Romero como el réferi de su partido ante el Gallo Norteño.

Este sábado por la noche se jugará uno de los partidos más importantes del presente Torneo Clausura 2026, cuando Olimpia reciba al actual puntero, el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, en el Estadio Defensores del Chaco. El Decano puede recuperar la cima del torneo si es que vence o el Gallo puede reafirmarse como un posible candidato a campeonar.

En medio de esto, los directivos franjeados se mostraron bastante disconformes y preocupados por la designación del árbitro para el crucial cotejo, siendo este Blas Romero, un réferi del que Olimpia no tiene el mejor de los recuerdos, ya que asegura que fue protagonistas de varias polémicas en el pasado.

Jairo Yambay, vicepresidente del Decano, dijo a los medios que “claro que hay preocupación, es un árbitro que ya hemos pedido que nos arbitre y nos vuelven a designar. “Ojalá pase desapercibido y no haya ningún inconveniente. Siempre hay polémicas con él y lo que menos queremos en esta instancia es eso”.

El partido de la fecha 15 del torneo Clausura del fútbol paraguayo será entre 2 de Mayo, líder con 28 puntos, y su escolta Olimpia con 27.