“Olimpia tiene otro peso”, he’í “Tito”

En pleno jueves de TBT, Iván “Tito” Torres le aplicó el famoso viaje mental al pasado y armó la polémica. Mientras espera que se termine su contrato con San Lorenzo para definir lo que será su 2027 con la pelota, el ex lateral zurdo rememoró en charla con La Tribu 650 AM lo que fueron sus inicios en Cerro y lo que fue su paso por Olimpia.
Según contó “Tito”, hay una gran diferencia en ambas instituciones cuando las cosas van bien. “En Cerro estaba el presidente, que era Juan José (Zapag). Sabemos que tiene dinero, pero a veces cuando había un incentivo, él nomás estaba, no aparecían otros. Pero en Olimpia no, en Olimpia te va bien y aparecen tres, cuatro locos ahí y te dicen: ‘Bueno, yo pongo tanto, tanto, tanto’. Y bueno, hay un premio así. Entonces, yo creo que Olimpia en ese sentido tiene otro peso, tiene otra forma de motivarle a los jugadores”, tiró.
“El olimpista cuando le va bien al club aparecen todos. Y te hacen sentir, tipo te dicen: ‘Mirá, vamos a ir, vamos a ganar y mirá, esto nos va a poner’. ¿Entendés?”, agregó.
Así también, “Tito” contó cómo se “aprovechaban” de Zapag. “Le pedíamos y nos daba porque quería ganar. Cuando entró Juan José nosotros llegamos a semifinal de Copa Libertadores y le decíamos... yo era más chico, tenía 20 años, pero le escuchaba a los grandes, qué sé yo, a Nanni, a Fabbro, a Villarreal. Le decían: ‘Presi, dejate de joder, presi. Vos podés ser el primer presidente cerrista en ser campeón de la Libertadores’. Y Juan José, aparte de que es calidad, buena onda, buena gente el presidente, ‘bueno, ya está, lo que ustedes pidan le damos’ ¿Entendés?”, recordó.