Olimpia y 2 de Mayo a estadio copado Desde el Club Franjeado hablaron del movimiento de entradas para el partido ante el Gallo Norteño, el cual estaría siendo bastante importante.

El Gerente General del Club Olimpia, Malte Melgarejo, habló con el programa Fútbol a lo Grande acerca de la venta de entradas para el crucial encuentro que tendrá el Decano ante el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, este sábado 17 desde las 19:20 en el Estadio Defensores del Chaco.

Según Malte, “estamos sobrepasando las 15.000 entradas, se habilitaron en total 33.000 lugares, para la parcialidad de Olimpia está prácticamente habilitado todo el estadio, menos la Preferencia E que es para el visitante. El sector de Gradería Sur ya se encuentra agotado”.

“Vamos a tener un buen marco, previamente estuvimos debajo de las expectativas, pero ya que vamos a tener un buen clima, y la instancia lo amerita, creo que vamos a tener buena concurrencia, alrededor de 25.000 espectadores, de acuerdo a la experiencia y ritmo para este tipo de partidos”, aseguró el gerente franjeado.

El juego de Olimpia y 2 de Mayo será clave para el desarrollo de lo que queda del Clausura, ya que el equipo del norte del país sorpresivamente volvió a la punta en la fecha pasada, pero si el Decano lo derrota podrá volver recuperarla de nueva cuenta luego de perderla debido a los últimos empates.