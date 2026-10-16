Peló la inspiración que le generó una plataforma en sus redes “Your inspo Pinterest”, escribió en su muro la doña del pelotero albirrojo Mauricio Magalhaes y con esto compartió unas fotitos donde mostró el estil…

“Your inspo Pinterest”, escribió en su muro la doña del pelotero albirrojo Mauricio Magalhaes y con esto compartió unas fotitos donde mostró el estilo inspirado en la plataforma digital Pinterest. Alta facha metió la lapa del que chuta en Palmeiras y a toque saltaron los piropos, en donde no faltó Mauricio y le dijo, “Maravillosaaa”.

Lo purete es que el rollo interactuó con la doña del pelotero y robó todo tipo de suspiros, laschi estuvieron muy atentas al outfit porque en serio apareció fina y elegante en las imágenes.