Reco y Rubio prenden la cola para abrir la fecha Esta noche, Recoleta FC y Rubio Ñu, ambos equipos que se encuentran en el fondo de la tabla, serán los responsables de inaugurar la Fecha 15 del Torneo Clausura.

Este viernes por la noche, desde las 19:20, se abrirá una nueva Fecha del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Ricardo Gregor del Independiente de Campo Grande, recinto en el que Recoleta FC recibirá a Rubio Ñu, ambos siendo equipos que se encuentran en el fondo de la tabla y que necesitan urgentemente una victoria.

De los dos, el equipo de Santísima Trinidad es el que más imperiosamente necesita ganar, ya que requiere de sumar puntos para seguir con la ilusión de mantener la categoría y no acompañar al Sportivo San Lorenzo de vuelta a la División Intermedia. Cabe señalar que el Rubio viene de dos partidos sin perder, ya que venció a Ameliano en Villeta y logró sacarle un empate nada más y nada menos que a Olimpia en La Arboleda.

Por su parte, Recoleta ha tenido una campaña desastrosa durante este segundo semestre, habiéndose distraído al principio de este con su serie de Copa Conmebol Sudamericana ante Boca Juniors, llave en la que quedaría eliminado y desde entonces ya no se recuperaría, contando en la actualidad con 10 partidos sin ver una victoria.

El promedio también es una preocupación para los canarios, ya que el crédito ganado en la temporada anterior cada vez se difumina más debido a las constantes derrotas.