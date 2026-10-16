“Se emocionó de más, se bajó, me abrazó y felicitó” Gaona contó detalles de una inolvidable noche con su papá tras clasificar a semifinales de la Copa Paraguay y su rezo que dio frutos a los 30 segundos

Y no es solo fútbol, cuate. Es que Marcos Gaona, quien brilló kuri en el triunfo de Sol de América ante Tembetary en Copa Paraguay, emocionó al rollo al ser sorprendido por su papá en plena entrevista. El pelotero charló con Crónica y contó que no se lo esperaba ya que su padre es muy tranquilo. “De la emoción nomás ya se bajó”, he’i tras el emotivo encuentro en donde el Danzarín dio vuelta un 2-0, con uno menos.

“Papá estuvo muy emocionado, a mí me pareció muy raro porque es una persona muy tranquila, normalmente cuando termina el partido él se queda en las gradas siempre, en este partido creo que se emocionó de más porque apenas terminó, miré a mi costado y él ya estaba a mi lado, me abrazó y me dijo felicidades hijo. Me pareció muy raro encontrarle dentro de la cancha porque nadie entró y él ya estaba ahí. Papá nunca faltó a un partido mío, me sigue por todos lados”, tiró primeramente.

“De la emoción nomás ya se bajó, no sé quien le dejó entrar (risas), pero ya estaba a mi lado ahí”, agregó.

Acto seguido avei mencionó que “mi mamá también estuvo de cumple un día antes del partido. Cuando ganamos ella me suele hablar muy poco porque está muy feliz, ella es de expresarse más antes de los partidos, ‘tratá de jugar bien, de correr’ me dice, porque a ella le molesta mucho cuando uno camina. Me suele reclamar mucho, porque de repente me ve caminando en la cancha”, lanzó.

Sobre la importancia de su familia, expresó que “es muy importante en esto, tu papá, mamá, pareja, todos influyen, siempre están ahí porque el fútbol es muy difícil, no es solo fútbol, mucha gente sufre también detrás”, he’i.

“Mamá no es de ir tanto a la cancha porque le da tipo ansiedad, se estresa mucho, pero sí le gusta ver desde la tele, pero mi papá nunca faltó a un partido mío, por más que estaba suplente, titular, me sigue por todos lados, siempre fue así. Desde la escuela de fútbol yo miro y está en las gradas. Siempre se hace un espacio para ir a verme”, siguió.

Marcos Gaona abrazado junto a sus padres, José y María. (Gentileza)

Algo único

“Al terminar se me vinieron muchas cosas a la cabeza, no podía creer en lo que estaba pasando, es algo que no sucede todos los días, me emocioné mucho, le dije al profe, no puedo creer lo que pasó, de estar perdiendo 2-0 a darlo vuelta es algo único”, declaró.

“Por favor Dios, una nomás dame”

fue el pedido especial de Gaona

En cuanto al rival de turno en semifinales, opoi que “siempre es especial enfrentar a los grandes como Olimpia, ahora nos toca Cerro. Vamos a tratar de dar lo mejor, veremos qué pasa porque sabemos que Cerro es un equipo que tiene mucha jerarquía, por más que muchas personas digan que no está bien, ellos tienen mucha jerarquía y te van a ganar en cualquier detalle si no estás atento”, sostuvo.

Acerca de la clave en la remontada, tiró que “estuvo en la entrega del equipo, no nos rendimos en ningún momento, a veces uno cuando está con uno menos y perdiendo 2-0 se suele caer anímicamente, baja la cabeza un chiquitito. Yo le pedía a Dios que me de una chance nomás para descontar. Por favor Dios, una nomás dame, 30 segundos después pude tirar un centro y metimos el 2-1. Y uno cuando descuenta es donde más se anima también, creo que ahí empezamos a creer en la remontada”.