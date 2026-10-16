¡Sorpresa! Le cantaron cumpleaños feliz a conductora en plena transmisión del noticiero en Unicanal La periodista Marilia Quevedo del noticiero de Unicanal festejó un año más de vida de la mejor manera: trabajando y rodeada del cariño de todos sus c…

La periodista Marilia Quevedo del noticiero de Unicanal festejó un año más de vida de la mejor manera: trabajando y rodeada del cariño de todos sus compañeros de Vmedia.

Marilia fue sorprendida en plena transmisión del noticiero y le entregaron al aire una torta de cumpleaños, le cantaron el tradicional “¡Que lo cumplas feliz!” y hasta le hicieron bailar en vivo frente a las cámaras.

“Me siento súper contenta, de verdad es un nuevo lugar para mí, son nuevos compañeros también y me siento realmente bendecida por por la forma en la que desde que me bajé del vehículo ya recibí ese cariño, ese amor y qué gusto de verdad porque yo siempre quiero que la gente con la que yo esté a mi lado que está a mi lado siempre se sienta cómodo conmigo y yo con ellos”.

Marilia comentó que así como ella es feliz en su lugar de trabajo también quiere que sus compañeros sean feliz ndaje, “yo quiero que que la gente sienta esa felicidad y qué gusto hoy realmente mi cumpleaños que que todos también estén así”.

Los muchachos la mimaron desde que se bajó de su vehículo y eso la dejó muy sorprendida por el recibimiento que le dieron, “no me esperaba de verdad porque como te digo es un lugar de trabajo nuevo para mí, donde mucha gente es nueva para mí pero la verdad que no me esperaba y estoy súper contenta por eso”.

“Me regalaron flores, me bajé del auto y el guardia ya me dio un alfajorcito, después las chicas de recepción, los compañeros que se prepararon para esto, me hicieron bailar el vals o sea la verdad que qué lindo eso de verdad”, exclamó con alegría.

La comunicadora comentó que este fue uno de sus mejores festejos de cumpleaños, “es el mejor regalo la verdad, eso denota que acá en Unicanal somos todos una gran familia y eso se siente eso todos los días No es que porque sea mi cumple nomás es así, realmente da gusto trabajar en un lugar donde toda la gente viene con esa buena energía”.

“Fue realmente increíble, estos 32 años bastante lindos y qué lindo rodearme de gente buena y quiero agradecerles por eso y que todo el tiempo sea así, que realmente podamos compartir todos todos juntos siempre, con una linda energía, de mucha buena onda y ese cariño que se siente de verdad”.