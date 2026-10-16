Tanquiiilooo nomás... un chapuzón para el calor y familia feliz Alexia Notto y Miggy Almirón compartieron unos días de relax en Atlanta. La doñita del pelotero subió a sus historias el momento en el que la familia…

Alexia Notto y Miggy Almirón compartieron unos días de relax en Atlanta. La doñita del pelotero subió a sus historias el momento en el que la familia completa se pegaba un chapuzón y así le hacían frente al calorcito yanqui.

Alexia siempre enamorada de los hombres de su vida tuvo días moviditos en sus redes sociales porque a full pureó a su mena y su pequeño. “Como pasó el tiempo”, tiró en una de sus historias donde apareció solita con el bebé de la casa. Más adelante se podía ver avei como el niño aprende y crece con otros niños en clases.