Unas 2.000 familias afectadas por la crecida del Paraná en Alto Paraná La crecida del río Paraná sigue causando dolores de cabeza en Alto Paraná, donde entre 1.500 y 2.000 familias ya fueron afectadas por las inundacione…

La crecida del río Paraná sigue causando dolores de cabeza en Alto Paraná, donde entre 1.500 y 2.000 familias ya fueron afectadas por las inundaciones. Muchas tuvieron que juntar sus pertenencias y salir de sus casas para ponerse a salvo, mientras el agua avanza sobre las zonas ribereñas.

Ciudad del Este es la localidad más golpeada por esta situación, aunque también hay familias afectadas en Hernandarias, Presidente Franco, Juan León Mallorquín, Tavapy y Puerto Irala.Ante esta emergencia, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), en coordinación con Itaipú Binacional, continúa brindando asistencia a los damnificados. La ayuda incluye kits de alimentos y carpas para que las familias que quedaron sin un lugar seguro puedan refugiarse temporalmente.

Aunque el nivel del río Paraná se mantiene estacionado por el momento, las autoridades no bajan la guardia. Los pronósticos advierten que podría registrarse una nueva crecida entre el miércoles y el jueves de la próxima semana, con riesgo de desborde del arroyo Acaraymí.

Miguel Trinidad, vocero de la SEN, explicó que los trabajos de asistencia se organizan según las necesidades de cada zona y pidió a la población no exponerse al peligro.Mientras tanto, las familias afectadas esperan que el río comience a bajar para poder regresar a sus hogares.