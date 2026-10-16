¿Una buena noticia para la fauna! Aguará guazú logra reproducirse en cautiverio Una noticia que llena de alegría a quienes luchan por proteger a los animales silvestres: el aguará guazú logró reproducirse nuevamente en cautiverio…

Una noticia que llena de alegría a quienes luchan por proteger a los animales silvestres: el aguará guazú logró reproducirse nuevamente en cautiverio, un acontecimiento considerado histórico por la dificultad que representa conseguir que esta especie tenga crías bajo cuidado humano. Este importante resultado se alcanza por segunda vez en este periodo, luego de una experiencia similar registrada hace tres años.

Detrás de este logro hay años de esfuerzo y paciencia. Según explicó José Alvarenga Bonzi, jefe del Departamento Ambiental de la EBY, el proceso requirió cinco años de trabajo para conseguir la reproducción de esta especie amenazada. Esta vez, los resultados fueron todavía más alentadores, ya que nacieron cachorros más fuertes y desarrollados, lo que genera nuevas esperanzas para su conservación.

Alvarenga destacó que el éxito también se debe al seguimiento constante de los animales y al registro detallado de sus comportamientos, una tarea que comenzó el año pasado y que fue mejorando durante este nuevo ciclo.

Desde la EBY señalaron que el cuidado del aguará guazú forma parte de un programa más amplio que busca preservar la fauna, la flora y toda la riqueza natural del país.