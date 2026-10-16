[VIDEO] ¡Apenamí! Mirá el premiazo para un diseñador de modas paraguayo El diseñador de modas compatriota Simón Villalba recibió un reconocimiento de la Embajada de Paraguay en los Estados Unidos por su destada labor en e…

El diseñador de modas compatriota Simón Villalba recibió un reconocimiento de la Embajada de Paraguay en los Estados Unidos por su destada labor en ese país del norte.

Simón compartió este reconocimiento con todos sus seguidores de las redes sociales con mucho orgullo y felicidad por su logro ndaje.

“Me acaban de entregar este reconocimiento y me siento súper feliz, la verdad, esto es un combustible para seguir creciendo y hacer sentir orgulloso a la comunidad latina. La verdad es que quiero seguir utilizando mi plataforma para seguir inspirando a todos los jóvenes a creer en sí mismo y a nunca rendirse, ¡esto es para todos ustedes”, dijo de entrada en su Instagram.

Luego comentó que ese galardón le llena de orgullo ndaje, “recibí este reconocimiento con profunda emoción y gratitud. Para mí, representa mucho más que un honor: es un recordatorio de que el talento puede abrir puertas, pero es el corazón el que deja huellas”.

El compatriota también agradeció a las personas que hicieron posible esta distinción, “Gracias a @marcospiris y Cristian por ser líderes que inspiran con su ejemplo, y a toda la Cámara de Comercio Hispana por este reconocimiento tan especial. Desde Paraguay, con orgullo, hasta donde los sueños me han permitido llegar. “Gracias a @marcopiris y Cristian por ser líderes que inspiran con su ejemplo, y a toda la Cámara de Comercio Hispana por este reconocimiento tan especial”.

Y finalmente omoi en su Instagram, “desde Paraguay, con orgullo, hasta donde los sueños me han permitido llegar”.