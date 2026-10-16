[VIDEO] ¡Barriguita llena, cumpleañero contento! ¡Qué linda es la amistad! Hoy cumple años Bicho Riveros y su dupla radial, Héctor Ramos llegó junto a él con una linda sorpresa de regalo. Apenas ing…

¡Qué linda es la amistad! Hoy cumple años Bicho Riveros y su dupla radial, Héctor Ramos llegó junto a él con una linda sorpresa de regalo. Apenas ingresó al estudio y le dijo, “feliz cumpleaños mi hermano. Larga vida. Te traje un regalillo”, mientras ya le entregaba un fuerte abrazo.

“Ejuke ape hermano. Siempre te tengo en cuenta. Vení, haku asy. Empanada casera te traigo”, le dijo HR a su socioite. El mediático salió un poco de su esquema de las marineras y le preparó un manjar con mandioquita para el terere rupa. Por cierto ya le había dicho luego que ya no llevaría a la radio ese menú.

Lo cierto es que estuvo lindo y rico el brindis de cumple. Bicho está feliz por su mar un año más de vida y el rollo tiene la barriguita llena.