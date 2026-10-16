[VIDEO] El helado de cocido con leche ¡sí existe! Innovadora propuesta de una emprendedora de Coronel Oviedo.

Una novedosa propuesta que llama la atención de propios y extraños inició en la pujante ciudad de Coronel Oviedo, en donde la señora Leidy Recalde junto a su familia presentaron un sabor bastante llamativa en su heladería denominada “Paraguayoite”. Se trata del sabor a cocido con leche, y además ofrecen con una chipita, para darle el toque bien paraguayito.

La misma conversó con Crónica y sostuvo que el negocio inició “hace seis años en el rubro de la heladería en Coronel Oviedo en donde ya ofrecíamos sabores exóticos. En la pandemia se hicieron eco nuestras paletas artesanales y hace dos meses habilitamos un salón de venta”.

En cuanto a cómo surgió la idea de este exótico sabor indicó que “pensamos en un sabor de temporada que acompañe este clima incierto con frío y lluvia, en donde parece que nunca va a empezar el verano. Así nació la idea de hacer el helado de cocido con leche, pero le pusimos un toque muy especial”.

Agregó que “le agregamos el cocido negro elaborado bien quemado a las bases de leche con trocitos de chipita encima. La experiencia real de los clientes es consumirlo con la chipita pirú puesta justo arriba de la bola. Sale con el color característico de un cocido con leche, una mezcla equilibrada, ni muy oscura ni clara”.

Vendieron 100 litros de helado de cocido con leche en 2 meses.

La idea innovadora y el apoyo del MIC

La emprendedora indicó que “surgió cuando estudié Foz de Yguazú, la carrera de Artes y Cultura. Pensé en crear un producto vendible con lo nuestro, que sea consumible para chicos y grandes por igual. Así empezamos a probar paletas a base de agua con menta fresca, cedrón con limón y naranja con azafrán”.

Agregó que “para la paleta de menta usamos las hojas frescas de nuestra propia huerta que dejamos en curuvicas. Mediante estos productos innovadores pude escalar rápido y el Ministerio de Industria y Comercio nos premió y nos dio un capital semilla para comprar maquinarias y salir de las tirolesas de plástico del súper”.

Leidy Recalde, dueña de Paraguayoite Helados

El cocido con leche es muy aceptado

La emprendedora de los helados indicó que “hoy en día nos dedicamos 100% a esto y damos trabajo a unas 15 personas de forma indirecta. La gente viene exclusivamente a nuestro local a buscar estos sabores extravagantes. Se vende muchísimo el de cocido con leche, desde que inauguramos hace 2 meses ya vendimos 10 baldes de 10 litros”.

Ante la consulta si también se podría elaborar sabores de comida tradicional nuestra explicó que “el helado se puede elaborar también en salado, no sabemos nomás si la gente va a animarse a probar algo así”.

Por último, explicó que “comenzamos en el 2019 con 2 litros de helado en casa y hoy en día ya contamos con registro sanitario, registro de marca, todo en línea dentro de lo artesanal”.