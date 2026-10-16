[VIDEO] Explota la casa, Lali hace reír al rollo con “Mamíssima” “Mamíssima” enloquece al rollo y llena el Cine Villamorra en todas sus presentaciones. Pea he´ise hina casa llena. Lali González y su espectáculo de …

“Mamíssima” enloquece al rollo y llena el Cine Villamorra en todas sus presentaciones. Pea he´ise hina casa llena. Lali González y su espectáculo de humor brutalmente honesto comparte con los presentes un sinfín de situaciones que se dan desde la maternidad con el entorno familiar, hasta la escuela de los peques, la crianza con la niñera y las jornadas laborales siendo madre.

Sin dudas uno de los principales momentos que causa furor en el rollo es cuando la comediante habla sin filtro con lopero acerca de los grupos del whatsapp del colegio, ahí explota todo porque al parecer saltan las experiencias.

En la previa del estreno, Lali había anunciado a a las mamis que solicitaría un informe del estado de cuentas a los delegados.

Lo cierto es que las funciones del 16, 17 y 18 de octubre están completamente agotadas jeyma y los que quieren reir a carcajadas con estas propuestas tienen que apurarse porque las última entradas del 23, 24 y 25 de octubre están que se quieren ir pronto. Las funciones son los viernes y sábados a las 21:00 y domingos a las 20:00.