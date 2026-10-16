[VIDEO] ¡Magistral! Tiró una frase y se llevó los aplausos del público Marcelo Burgos visitó a los chicos de “Tercer Tiempo”, en una conversación tranqui con José Ayala y Malala Olitte tiró factos para el rollo. Con un e…

Marcelo Burgos visitó a los chicos de “Tercer Tiempo”, en una conversación tranqui con José Ayala y Malala Olitte tiró factos para el rollo. Con un ejemplo de salón se quedó con la admiración del rollo que hasta aplausos le regalaron por tan magistral frase que compartió con loperro.

“José… ¿A vos te gusta bañarte con agua caliente por ejemplo?”, preguntó el invitado a la casa al conductor, quien al toque le respondió que sí. Y en ese momento, Burgo aprovecho todo para rematar, “cuando estás acostumbrado a bañarte con el agua caliente y derepente se pone fría es porque alguien más la está usando”, disparó.

“Impresionante. Me gustó esa frase”, he´i Malala quien le tiró aplausos avei al periodista deportivo.