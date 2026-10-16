[VIDEO] Mirá a la cocinera que no perdona nada... La cocinera Yanina Arce del programa “Mucho Gusto” de canal Trece protagonizó un divertido momento, que quedó grabado en la mente de sus televidentes.

La cocinera Yanina Arce del programa “Mucho Gusto” de canal Trece protagonizó un divertido momento, que quedó grabado en la mente de sus televidentes.

En la página del Trece en Instagram alzaron el material, donde se ve a la cocinera en off side bajo el título: “POV: estas cocinando y nadie te ve”

Yani estaba preparando una delicia culinaria y al momento de ponerle el queso en pedacitos, un trocito cayó afuera de la olla, y como dice el dicho paraguayo: “ndo’ai mar pe”, fue a parar directo a la boca de la cocinera y la cara que puso Yanina fue mundial nde barbaro, por el gesto que hizo se notó que fue el queso más rico del mundo mundial.