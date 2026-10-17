El Ciclón ya tiene a un apuntado para el 2027 De gran actuación en la Copa Paraguay, José Barrios podría ser refuerzo de Cerro el año que viene.

En Barrio Obrero ya están mirando de reojo lo que será la próxima temporada y en ese sentido ya le están haciendo seguimiento a uno que hace poco chutó contra el Ciclón y dejó buenas sensaciones.

Se trata del delantero José “Palermo” Barrios, que se destacó esta temporada con la camiseta del Sportivo San Lorenzo y que en el chute por Copa Paraguay entre el Rayadito y el equipo de Costas dejó su marca, marcó su tanto en la tanda de penales y llamó la atención en Cerro.

“Palermo”, de 21 años, tiene contrato con San Lorenzo hasta este fin de año y reconoció esta semana que ya recibió llamados de varios equipos que comenzaron a preguntar por su situación contractual.

El de José Barrios es uno de los nombres que ya tiene en carpeta la directiva del Ciclón para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. Además, están en lista varias otras figuras del plano local.

“Tiburón” es nuevo refuerzo para Costas

Cerro Porteño anunció oficialmente la vuelta a Barrio Obrero de Roberto “Tiburón” Torres, un hombre de la casa, que retorna para dar una mano al cuerpo técnico de Gustavo Costas. Según se publicó en las redes sociales del club, “Tiburón” es el nuevo Coordinador Deportivo del Ciclón y trabajará como una especie de nexo entre Gustavo Costas y las divisiones formativas del club. Y hablando de Gustavo Costas, el entrenador confirmará hoy el onceno para recibir este domingo a Sportivo Ameliano. En principio, no tendría muchos cambios.