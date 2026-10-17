Partidazo con “P” de puntero vs. escolta El ueno Defensores del Chaco será testigo del choque entre el líder 2 de Mayo y su seguidor inmediato en la tabla, Olimpia.

Partidazo con “P” de puntero visitando al escolta. Olimpia y su gente reciben esta noche (19:20) al líder del Torneo Clausura 2026, el sorprendente 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, en un partido que paraliza el país.

En un campeonato donde la parte de arriba de la tabla se mueve fecha tras fecha, y los que aspiran al campeonato son varios equipos aún, el “Gallo Norteño” saldrá a defender su condición de único puntero ante el vigente campeón en una visita más que riesgosa.

Para el 2 de Mayo, una victoria servirá para demostrar a los incrédulos que de verdad está para pelear por el campeonato. “Estoy convencido que mis jugadores hace tiempo querían esta clase de partidos”, tiró Víctor Duarte, presidente del club.

Así también, el mandamás del cuadro pedrojuanino aseguró que el plantel sabe que el premio mayor está en juego y no van por lo económico. “Todo está estipulado. No nos jugamos por premios especiales. Ellos (jugadores) eligen los partidos en los que quieren cobrar premio doble”, aseguró.

Con rabia y cambios. En campamento franjeado están con los pelos de punta por la designación de Blas Romero como árbitro del partido, sumado a que el equipo lleva dos fechas sin poder ganar.

Para cortar esa racha, “Vitamina” cambia de hombre gol y apostará por Sebastián Ferreira en lugar de Gabriel Ávalos. Además, el Franjeado contará finalmente con Eduardo Delmás y recupera a Bernardo Romeo para ir con todo en busca de la punta.

Con gran ambiente en las gradas

A través de sus redes sociales oficiales, la directiva de Olimpia estuvo incentivando a full a sus hinchas para que jueguen su partido esta noche en el ueno Defensores del Chaco. Y los olimpistas están respondiendo, según comentó Eduardo Melgarejo, Gerente General del Franjeado, quien indicó que se tendrá un gran marco de público en el encuentro ante 2 de Mayo y que se espera alrededor de 20.000 personas presentes según el movimiento de venta y canje de entradas que se tiene hasta el momento. También se informó que entradas para sectores como gradería sur y preferencias A y B, ya están totalmente agotadas.

En Villa Elisa también hendyta hína

Si en Sajonia habrá partidazo, en Villa Elisa también hay pronóstico de que hendyta. Sí, porque en el estadio “Luis Alfonso Giagni”, desde las 17:00, el Guaraní de “Chiqui” Arce, que se ilusiona también con dar pelea por el título hasta el final, recibe la visita del Nacional de Víctor Bernay, que está cerquita de los líderes y, si gana, puede ser puntero por unas horas, en este arranque de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

En campamento del Legendario, Francisco Arce se mostró consciente de que no será fácil la tarea de hoy, pero que irán en busca de dar el golpe. “Lo que más nos urge es sumar de a tres puntos, en cuanto al juego estamos bien, buscándole vueltas, soluciones para poner la mejor formación y ante un rival complicado”, tiró “Chiqui”.

Por su parte, la Academia tiene la gran chance de meter presión, pero sabe que la cosa no se presentará sencilla en Villa Elisa. “Dos equipos que intentan mantener la pelota y a partir de eso ser protagonistas (junto a Guaraní). En esta clase de partidos la jerarquía de los futbolistas interviene mucho”, afirmó Bernay.

Para darle más condimento a la jornada, el mundialista Juan Gabriel Benítez fue designado como juez principal de este encuentro.

Buena onda

Desde la Academia informaron que se tomó de buena forma el cambio de escenario del partido de esta tarde, que en principio estaba para jugarse en “La Arboleda” y casi a última hora se pasó para a Villa Elisa. “El cambio es válido. Tenemos que tratar de dar el mejor espectáculo para nuestro fútbol”, expresó Bernay.