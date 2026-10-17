“Siempre hay polémica con él”, lalaron en Olimpia sobre Blas Romero

El partidazo de esta noche entre Olimpia y 2 de Mayo ya levantó temperatura antes que la pelota comience a rodar. Y es que en campamento Franjeado se agarraron de la cabeza y pegaron el grito al cielo cuando vieron que la APF designó a Blas Romero como árbitro del encuentro.
La directiva del Decano no puede ver ni en figuritas a Romero porque sienten que los perjudicó en más de una ocasión. “Años atrás, y este mismo año, pedimos que por favor él ya no dirija partidos de Olimpia porque siempre hay una polémica con él y es lo que menos nosotros queremos en estas instancias donde se está definiendo todo”, tiró de entrada Jairo Yambai, vicepresidente de Olimpia, en charla con la 1080 AM.
Para el directivo franjeado la designación de Romero es como mínimo peligrosa. “Todos están hablando de este tema y si ya se pone en la mesa esto es porque en partidos anteriores hubo jugadas que fueron determinando el resultado final y en este caso fueron varios partidos que él arbitró”, agregó.
Olimpia ya pidió varias veces al Departamento de Árbitros que Romero ya no sea designado en sus partidos, pero no le hicieron caso. “Que cada uno saque su conclusión, en su debido momento hicimos nuestras quejas, ahora estamos pidiendo que arbitre bien, que no haya polémica”, resaltó Yambai.