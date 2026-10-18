Ameliano reacciona y amarga al Ciclón en “La Nueva Olla” Cerro no pudo aguantar y se lo terminaron empatando sobre la hora. Encima, terminó con uno menos por la expulsión de su capitán.

Tarde amarga en Barrio Obrero. Cerro Porteño le ganaba por dos de diferencia a Sportivo Ameliano, todo apuntaba a una fiesta azulgrana y que vuelva la tranquilidad, pero se relajó y el equipo de Roberto Nanni reaccionó para sellar un 2-2 final que dejó la “Nueva Olla” hirviendo nuevamente contra el plantel.

De arranque el equipo de Gustavo Costas mostró nuevamente una pálida imagen, pero así y todo le alcanzó para lastimar primero. Después de una media hora en la que no pasó casi nada, Cerro despertó y comenzó a presionar arriba, y eso tuvo su premio al minuto 40 cuando, tras una buena jugada colectiva, centro de Fabricio Domínguez, Vegetti que no puede definir y el rebote le queda a Jorge Morel y el volante goleador que no perdona para el 1-0. Desde allí el Ciclón levantó su nivel y cerró de buena forma la primera mitad del partido, con ventaja a su favor incluída..

En el complemento, otra vez pega Cerro Porteño y amplía su ventaja. A los 8 minutos, otra vez Jorge Morel dice presente y cambia por gol una falta penal que le hicieron a Pablo Vegetti.

Parecía un pleito liquidado a favor del equipo de Gustavo Costas. Parecía… Porque 5 minutos después, mano en el área de Lucas Quintana sancionada por Derlis Benítez que Cristhian Ocampos cambia por gol y la visita acortaba distancia en el marcador.

El gol del descuento metió de vuelta a Ameliano en el partido, Cerro comenzó a dudar y se terminó complicando sobre el final.

Primero, el VAR le avisa algo al árbitro que decide expulsar con roja directa a Lucas Quintana, el capitán de Cerro Porteño, por un supuesto codazo a Fabián Franco. Y, para rematar la cosa, a falta de cinco minutos para el final del partido, gran jugada colectiva del conjunto dirigido por Roberto Nanni, Ocampos que asiste para Luis Ayala y este que no perdona para silenciar la “Nueva Olla” marcando el 2.-2 que ya no se modificó.

Cerro volvió a frenarse en ese intento de acortar distancia con los de arriba y soñar de alguna forma con pelear por el título, y su gente siente que ya casi que se despidieron de esa posibilidad.