Aparatoso accidente dejó a 3 lesionados Ocurrió en el km 38 de la ruta PY19 en Villeta.

Un aparatoso y tremendo vuelco de una camioneta dejó tres personas heridas en la ciudad de Villeta. El rodado Toyota Hilux Surf terminó volcado de costado dentro de una profunda cuneta al costado de la ruta.

El feo accidente oiko en el kilómetro 38 de la ruta PY19 Héroes de 1870, jurisdicción de la Comisaría 51ª. Los heridos fueron identificados como Denis G. (54), Gisell G. (23) y Luciana A. (53), de Itá.

Un familiar que venía en otro auto detrás vio cómo el conductor perdió repentinamente el control de la máquina. Bomberos Voluntarios acudieron volando al sitio para rescatar a las víctimas de entre los hierros retorcidos.

Los tres ocupantes fueron trasladados de urgencia al Hospital Distrital de Villeta para recibir atención. El agente fiscal de turno, abogado Fernando Melgarejo, tomó intervención e inició las primeras averiguaciones.

El representante del Ministerio Público dispuso que la camioneta volcada sea entregada a un pariente. Toda la perrada que pasaba por la zona quedó con la boca abierta al ver cómo quedó el vehículo tumbado.