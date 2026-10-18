Baruja se baja de la carrera presidencial para el 2028 El ministro del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja emitió este domingo un comunicado oficial dirigido a los afilia…

El ministro del Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja emitió este domingo un comunicado oficial dirigido a los afiliados del Partido Colorado y a la opinión pública, en el cual anunció su decisión de apartarse de las aspiraciones a la candidatura presidencial o vicepresidencial con miras a los comicios generales de 2028.

En el documento compartido en sus redes sociales, Baruja calificó la determinación como “la más difícil” de sus más de 20 años de militancia en la Asociación Nacional Republicana (ANR), destacando su lealtad hacia el movimiento Honor Colorado y su líder, Horacio Cartes.

Candidatura declinada y postura partidaria

Baruja señaló que su nombre fue mencionado en reiteradas ocasiones como eventual candidato a la vicepresidencia y a la presidencia de la República. Sin embargo, aclaró que, dadas las circunstancias y los hechos de público conocimiento que afectan al movimiento, tomó la decisión de no integrar ninguna dupla ejecutiva.

“En coherencia con esta práctica partidaria, en la que siempre enarbolé las banderas de la unidad, no deseo que mi nombre se convierta en un motivo adicional de diferencias dentro de nuestro movimiento”, expresó en la nota, confirmando que ya informó de esta postura al líder del movimiento.

Trayectoria y compromiso institucional

En otra parte del pronunciamiento, el referente colorado repasó su extensa trayectoria en la función pública y partidaria:

Cargos electivos y de gobierno: Se desempeñó como intendente de Paraguarí en dos periodos, gobernador departamental, senador de la República y ministro del Poder Ejecutivo en tres oportunidades.

Estructura partidaria: Ejerció como convencional, presidente de seccional y miembro de la Junta de Gobierno en tres ocasiones, ocupando actualmente la Secretaría Política.

Por último, el actual ministro ratificó que su compromiso con el gobierno y con la ANR se mantiene inalterable, asegurando que continuará colaborando desde la posición donde sus esfuerzos resulten útiles para el país.