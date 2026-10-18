Cerro buscará seguir recuperándose ante Ameliano El Ciclón recibirá a la V Azulada intentando seguir sumando para continuar su recuperación en el Torneo luego de unas semanas bastante turbulentas.

Cerro Porteño será local este domingo en La Nueva Olla para enfrentar al Sportivo Ameliano desde las 17:00, esto en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura 2026. El Ciclón viene de una victoria trabajosa y por penales ante el Sportivo San Lorenzo para avanzar a las semifinales de la Copa Paraguay, torneo que se convirtió en su prioridad.

El azulgrana se encuentra muy relegado en la tabla, con chances prácticamente nulas de campeonar, por lo que su principal objetivo dentro del torneo principal en estos momentos, es sumar la mayor cantidad de puntos para terminar lo más alto posible, tanto en la tabla del Campeonato como en la anual.

Ameliano por su parte viene de caer por 1-0 ante el 2 de Mayo, aunque su DT Roberto Nanni destacó el rendimiento de sus dirigidos durante dicho partido. Cabe recordar que la V Azulada le dio un cachetazo a Cerro Porteño en la primera rueda del Clausura, derrotándolo en Villeta, por lo que el Ciclón buscará revancha en este segundo encuentro.