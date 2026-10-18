El Guma obligado a vencer al Triqui para no quedar segundo Libertad visitará a Trinidense este domingo con toda la presión de ganar debido a que Olimpia ya lo hizo.

Trinidense y Libertad chocarán este domingo desde las 19:20 en el estadio Martín Torres de Santísima Trinidad, esto en la continuidad de una nueva fecha del Torneo Clausura 2026. El Gumarelo necesita ganar como sea, debido a que Olimpia volvió a hacerse con la punta en solitario al derrotar esta pasado sábado al 2 de Mayo.

Libertad viene de un empate de local en La Huerta ante Guaraní, un resultado con el cual desperdició la gran oportunidad de hacerse con la cima de la tabla de manera exclusiva, ya que en la pasada fecha, el Decano había empatado más temprano ante Rubio Ñu.

Por otro lado, el Sportivo Trinidense también viene de otro empate bastante amargo ante el ya descendido Sportivo San Lorenzo, sin embargo, de vencer al Repollero, podría incluso alcanzarlo en la tabla, ya que cuenta con 24 puntos mientras su rival tiene 27.